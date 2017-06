Força Nacional faz segurança dos prédios da Esplanada dos Ministérios

Um cordão de 110 homens do choque da PM impede a passagem de pedestres da Esplanada para o gramado e espelho d’água do Congresso Nacional e a Praça dos Três Poderes, onde se situam o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal.

Depois do polêmico uso das Forças Armadas durante o protesto de 24 de maio último, o sistema de segurança da capital decidiu recorrer apenas à Força Nacional e à Polícia Militar do Distrito Federal para a segurança dos ministérios.

You May Also Like