Força Nacional no Pará, feriadão de Carnaval e fenômenos climáticos

Um total de 200 agentes da Força Nacional foram designados para o Estado do Pará após pedido do governador Helder Barbalho ao ministro da Justiça Sergio Moro (fOTO:Marcelo Camargo / Agência Brasil)

Força Nacional chega a Belém

Em reunião no dia 7 com o secretário nacional de Segurança general Theophilo Oliveira, o governador do Pará Helder Barbalho anunciou a vinda da Força Nacional ao Pará no dia 25 de março, com 200 homens e 40 viaturas, onde parte do efetivo foi usada para ações dentro das casas penais. Desde que assumiu o mandato, o governador do Pará tentava trazer a Força Nacional para o Estado. Inicialmente o pedido era de 500 homens, que atuariam junto aos policiais, porém o ministro da Justiça Sergio Moro reduziu o número para 200 agentes.

Por:Amazonia/ORM-João Paulo Jussara

22.12.19 14h00

