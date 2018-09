Força-tarefa chega à reserva florestal no Pará para mediar conflito entre indígenas e madeireiros

Operação conta com policiais federais, militares e técnicos do meio ambiente. “Exploração ocorre há mais de dez anos e aumentou desde 2016”, diz gerente da Ideflor-bio.

Força-tarefa, comandada pela Polícia Federal, chega à reserva no Pará para mediar conflito entre indígenas e madeireiros.

Uma força-tarefa, liderada pela Polícia Federal, chegou na Reserva Indígena Alto Rio Guamá, no nordeste do Pará, para tentar impedir conflito armado entre indígenas da etnia Tembé e madeireiros que exploram ilegalmente a área. Segundo órgãos de defesa ao meio ambiente, a retirada de madeira ilegal ocorre há mais de dez anos.

Cerca de 80 indígenas, armados com pedaços de pau e arco e flecha, apreenderam tratores e máquinas utilizados por madeireiros. Eles denunciam os conflitos com os madeireiros e pediram reforços aos órgãos de segurança, temendo ataques.

O coordenador da Fundação Nacional do Índio (Funai) no Pará, Juscelino Bessa, disse que uma equipe foi deslocada para a área para averiguar a situação. “Devemos fazer as autuações necessárias e tomar as medidas que possam ser tomadas”, disse.

A Reserva Indígena tem aproximadamente 279 mil hectares e abrange pelo menos quatro municípios do Pará. A área é de competência da União e é protegida por lei. Nela, vivem cerca de 1800 indígenas, sendo a maioria da etnia Tembé. O local do conflito fica na aldeia Tecohau.

Local do conflito na Reserva Indígena, que tem aproximadamente 279 mil hectares e abrange pelo menos quatro municípios do Pará. Em toda a reserva, vivem cerca de 1800 indígenas, sendo a maioria da etnia Tembé. — Foto: Reprodução / TV Liberal

Policiais federais, militares e técnicos da Secretaria de Meio Ambiente do município de Paragominas estão na reserva. A orientação é retirar o maquinário apreendido para evitar conflitos.

O secretário de Paragominas, Felipe Zagalo, veio a Belém para tratar da questão com a procuradoria da República e disse que vai manter “diligências frequentes” para combater o avanço dos madeireiros e “pacificar o clima” na região.

“Estamos buscando parcerias junto com o Ibama porque a área é muito grande. E junto com o Ibama podemos fazer o monitoramente junto com os indígenas para coibir essa exploração”, afirmou.

Claudia Kahwage, gerente de projetos do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-bio), disse que desde 2016 a exploração tem aumentado em mais dez anos de extração ilegal na região.

“Os indígenas têm declarado que a extração ilegal aumentou bastante, citando em documentos que 50 caminhões de madeira ilegal saem por dia da terra indígena”, informou.

O Ideflor-bio atua na região para preservar espécies da fauna e flora ameaçados de extinção, além de desenvolver projetos para reflorestar a área devastada. “No entanto, a gente não consegue avançar nessa situação do reflorestamento, de pensar na gestão do território por conta de toda essa situação de conflito que os Tembé vivem. Eles são pressionados de todos os lados”, comentou Kahwage.

