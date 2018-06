Força-tarefa combate comércio ilegal de armas no país

Objetivo é reduzir desvios de armas e munições(Foto: Divulgação/Arquivo) – A partir desta terça-feira (19) até quinta-feira (21), o Exército Brasileiro realiza em todo o país uma operação com objetivo de fiscalizar o comércio de armas de fogo e munições. Além do Exército, também participam da operação, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Federal (PF) e as policiais militares estaduais, além das agências de fiscalização fazendária, dos níveis federal e estadual.

Segundo o Exército, a ideia da ação é reduzir os desvios de armas e munições que poderiam parar no comercio ilegal. Na última operação, realizada em novembro do ano passado, foram executadas 140 autuações e três prisões, sendo apreendidas 272 armas de fogo, 158.569 munições, 1.241 airsoft (armas de pressão), 97 Kg de pólvora, 18 lunetas e três miras laser. Naquela ocasião, foram destacados 787 militares do Exército e 248 integrantes dos Órgãos de Ordem e Segurança Pública. No total, foram fiscalizados 708 estabelecimentos comerciais.

