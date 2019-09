Forças Armadas, Corpo de Bombeiros Militar do Pará e agentes do IBAMA debelam cinco pontos de incêndios

(Foto:Reprodução)-O Comando Conjunto Norte informa que, na Operação Verde Brasil, militares das Forças Armadas (FA) e do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), além de agentes do IBAMA debelaram cinco pontos de possíveis incêndios durante o reconhecimento em Novo Progresso no dia 3 de setembro. Após o patrulhamento e contato com ruralistas locais, os pontos de fogo foram debelados em dez horas de trabalho intenso dos brigadistas.

Na mesma área, militares das FA e do CBMPA debelaram um incêndio em outro reconhecimento em Novo Progresso. Moradores da cidade informaram à base destacada um local com possível foco e, ao chegarem ao ponto, apagaram o fogo. Após o controle do local, os brigadistas apagaram outro ponto no caminho de volta à base.

De acordo com os brigadistas que estiveram nos locais, os incêndios tinham características de serem criminosos pelo fato de haver pneus queimando no local. Também em Novo Progresso, militares das FA e do CBMPA combateram focos de incêndio após o reconhecimento de tropas do Exército.

Nessa operação, militares das FA realizam, em paralelo ao combate ao incêndio, um trabalho de conscientização e educação ambiental com os proprietários rurais e a população local, com o objetivo de diminuir a incidência de incêndios na região de Novo Progresso.

