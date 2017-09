Forças Armadas criticam fala de general sobre intervenção militar

Antonio Hamilton Mourão afirmou, durante palestra em Brasília, que poderia haver uma medida drástica caso o cenário político do Brasil não apresentasse melhoras

Após a declaração do general do Exército Antonio Hamilton Mourão, que deixou a entender que poderia haver uma intervenção militar caso o cenário político do Brasil não apresentasse melhoras, as Forças Armadas criticaram o posicionamento de Mourão. A afirmação foi dada na última sexta-feira (15), durante palestra na Loja Maçônica Grande Oriente, em Brasília.

Oficiais-generais avaliaram desnecessária a atitude de Mourão. Segundo o comandante do Exército, general Eduardo Villas Bôas (FOTO), “não há qualquer possibilidade” de intervenção militar. “Desde 1985 não somos responsáveis por turbulência na vida nacional e assim vai prosseguir”, afirmou Villas Bôas, em entrevista ao Correio Braziliense.

Além disso, adiantou, o emprego será sempre por iniciativa de um dos Poderes. Ele ainda acrescentou que a Força defende “a manutenção da democracia, a preservação da Constituição, além da proteção das instituições”. Após a repercussão, Mourão foi procurado pela reportagem. Ele esclareceu que não estava “insuflando nada” e que o discurso foi em seu nome, e não no do Exército.

