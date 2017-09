Forças Democráticas querem libertar Raqqa completamente em 2 meses

Coalizão, liderada pelos Estados Unidos, não confirmou esta informação

As Forças Democráticas da Síria (FDS), apoiadas pelos EUA, concluíram a operação de libertação da Cidade Velha de Raqqa dos terroristas do Daesh, declarou o enviado especial do presidente dos EUA para a Coalização contra o Daesh, Brett McGurk.

“Mais uma fase importante terminada: nas últimas 48 horas, as FDS concluíram a libertação da Cidade Velha de Raqqa [que por muito tempo foi um baluarte do Daesh], evacuando milhares de civis”, escreveu o enviado norte-americano no Twitter.

A AFP informou no dia 1º de setembro que as tropas das FDS, apoiadas por Washington, tinham libertado a Cidade Velha de Raqqa. A coalizão, liderada pelos EUA, ainda não confirmou esta informação. Nesta segunda-feira (4), as FDS afirmaram que esperam libertar toda a cidade dos terroristas dentro de dois meses.

+ Seul detecta preparativos para novo teste de mísseis na Coreia do Norte

A cidade síria de Raqqa está nas mãos do Daesh (organização terrorista proibida na Rússia) desde 2013, sendo considerada a capital não oficial dos terroristas. Em 2016, a coalizão declarou o início da operação de libertação da cidade. Há meses a cidade é palco de combates que visam cercá-la para dar um fim ao domínio dos terroristas na importante zona síria.

Em terra, a ofensiva está sendo realizada pelas Forças Democráticas da Síria, compostas na maioria pelas tropas curdas e apoiadas pela aviação e pelas forças especiais dos EUA.

Fonte: Notícias ao Minuto.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...