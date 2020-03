Ford diz que produzirá 50 mil respiradores em parceria com GM

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A Ford informou nesta segunda-feira (30) que chegou a um acordo para fabricar, em parceria com a General Motors, 50 mil respiradores necessários para tratar pacientes com covid-19. A companhia automobilística espera produzir os equipamentos em 100 dias, em uma fábrica em Michigan, nos Estados Unidos.

