Fordlândia-Cidade-fantasma no interior do Pará será tema de série de premiado cineasta alemão

A cidade-fantasma de Fordlândia, projeto utópico de Henry Ford falido no sudoeste do Pará, é a inspiração de nova série de televisão do cineasta premiado Werner Herzog, conhecido por filmes como “O Homem Urso” e “Fitzcarraldo”.

“Fordlandia”, anunciada na quinta (14) pelo site Deadline, é baseada no romance homônimo do vencedor do Pulitzer Greg Grandin, que escreveu sobre a ascensão e o fim do sonho de Ford no Brasil. O magnata tinha a ambição de levar os valores que edificaram seu império à floresta, onde pensava poder construir uma “cidade ideal”, típica do subúrbio dos EUA.

A colônia industrial de Fordlândia foi criada em 1927, quando Ford adquiriu um terreno de 15 mil m² na região de Santarém, a 800 km da capital paraense. Seu plano era construir um polo de produção de borracha para os pneus dos automóveis que fabricava. Apesar de ter iniciado, o projeto não decolou, e menos de duas décadas depois o lugar foi deixado às ruínas.

A adaptação do romance para a série será escrita por Christopher Wilkinson, conhecido pelo trabalho em “O Dono do Jogo”, “Ali” e “Nixon”, indicado ao Oscar de melhor roteiro em 1996. Wilkinson também será produtor executivo de “Fordlandia” junto com Herzog.

“A história de um magnata com poder absoluto e que impõe sua visão dos EUA sobre o mundo é extremamente relevante nos dias de hoje”, disse Ashok Amritraj ao Deadline. O produtor está à frente do grupo Hyde Park Entertainment, que desenvolve a série.

“Essa é uma história verdadeira incrível. Estamos animados para trabalhar com Werner, um dos cineastas mais emblemáticos do mundo, e Chris, um escritor excepcional”, afirmou.

(Folhapress)

