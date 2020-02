Formas simples e práticas de ganhar dinheiro

A internet é um campo interessante para quem deseja ganhar algum dinheiro extra. Há uma verdadeira proliferação de startups que apostam em meios de se conseguir renda.

Incentivam o uso de recursos e habilidades que já possuímos e o aproveitamento de situações e de oportunidades para fazer a economia girar.

É preciso ficar atento a algumas armadilhas, mas, de fato, existem bons meios de se enfrentar a crise, fazendo uso de formas simples e práticas para ganhar dinheiro. Vejamos algumas.

Vender milhas

Quem tem pontos de programas de fidelidade sobrando e não sabe o que fazer pode transferi-los para programas de milhagem e vender milhas em um site especializado.

A transação é absolutamente segura e é feita toda on-line.

Uma das plataformas mais conhecidas é a MaxMilhas, líder no mercado de venda de milhas, que funciona intermediando a negociação entre vendedor e comprador, sem que as partes troquem informações pessoais, dados bancários ou dinheiro vivo.

Quer saber mais? Assista ao vídeo abaixo:

Tanto vendedor quanto comprador participam da transação com total segurança. O interessado em vender milhas deve acessar a plataforma, informando quantas milhas possui, de qual programa de milhagem elas são e por quanto quer vender.

Uma vez aprovada, a oferta fica disponível para emissão da passagem também intermediada pela MaxMilhas. Assim que selecionada, o vendedor recebe notificações sobre o processo.

Uma vez fechada a venda, o vendedor recebe o valor pedido pelas milhas em até 20 dias corridos.

Você também pode acompanhar dicas pelo Instagram da MaxMilhas

Redação freelance

Escrever para blogs e sites é uma atividade para quem tem algum tempo livre e habilidade com as palavras.

Há algumas formas de se conseguir dinheiro escrevendo profissionalmente, mas mais comum delas é sendo um ghost writer freelancer, trabalhando em casa, de forma remota.

Algumas plataformas auxiliam na divulgação do trabalho do redator freelancer. Duas delas são os sites Meu Redator e Workana, em que o profissional cria uma espécie de currículo com portfólio.

O mercado pode ser bastante concorrido e a preferência dos clientes e por pessoas com formação acadêmica em jornalismo, publicidade ou letras. O ideal é construir um bom networking que garanta mais penetração entre aqueles que contratam serviços de redação.

Além de textos informativos e para vendas, é muito comum a produção de e-books, obras literárias, textos políticos, científicos e filosóficos.

Cuidar de cachorros

Para quem ama cachorros, cuidar de animais de estimação é mais uma diversão de que uma tarefa.

E ganhar dinheiro cuidando do pet do vizinho pode ser bem interessante, principalmente com as facilidades que a tecnologia vem oferecendo.

Por meio do aplicativo DogHero, é possível trabalhar como passeador, babá e até hospedar cães em casa, cobrando os valores que desejar, sem precisar negociar nem lidar com dinheiro e cobranças diretamente com o dono do cão, já que o site faz toda a mediação.

O herói cadastra-se no site e escolhe se tem disponibilidade para:

hospedar: os cães passam a noite com o anfitrião, quando os donos precisam viajar ou se ausentar por muito tempo; criar uma creche: ficar com cachorros durante um período do dia, enquanto os donos trabalham; passear.

Aplicativos cashback

Uma das formas mais improváveis de se ganhar dinheiro atualmente é comprando. Porém, por mais estranho que pareça, é possível levantar uma graninha usando aplicativos cashback.

Apps desse tipo permitem transações em que o consumidor vai receber um percentual do valor de volta.

No Brasil vários desses aplicativos estão em operação, como o Méliuz, que devolve para o cliente um percentual do valor das compras realizadas em sites parceiros por meio do app.

Mais de 1.600 lojas on-line têm parceria com o Méliuz e mais de 7 milhões de usuários são cadastrados na plataforma.

O Picpay é outro aplicativo que devolve dinheiro sobre operações de compras e pagamentos realizados por meio da plataforma.

O usuário concentra no app transações diversas, como compras on-line, recarga de celular, transferências bancárias e pagamentos de boletos. A cada operação, o Picpay devolve uma porcentagem do valor pago.

Tirar fotos

Em um mundo onde os smartphones são equipados com poderosas câmeras, fazer belas fotografias de paisagens, monumentos e animais pode não só ser um divertimento como render dinheiro.

Aplicativos como o Foap permitem que fotógrafos amadores vendam seus registros on-line, enviando fotos para o acervo do app, que disponiliza tudo para quem quiser comprar. O fotógrafo recebe metade do valor da venda da fotografia.

Por:F2 Comunicacao LTDA com fotos

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...