Fornecimento de energia elétrica será interrompido neste domingo

Uma interrupção no fornecimento de energia elétrica ocorrerá no dia 23 de outubro de 7h45 às 9h15 nos municípios de Santarém, Belterra, Mojuí dos Campos e Prainha, no oeste do Pará. Em nota, a concessionária de energia elétrica Celpa informou que a medida será necessária para a manutenção do sistema de transmissão que atende a região.

As áreas que serão afetadas pela interrupção são as zonas urbanas e rurais de Mojuí dos Campos e Belterra, zona rural de Prainha e comunidades localizadas às margens das rodovias Curuá-Una (PA-370) e Cuiabá (BR-163) em Santarém.

A concessionária ressaltou ainda que a área urbana de Santarém, durante a interrupção, será atendida pela usina hidrelétrica de Curuá-Una e pela usina termoelétrica de Santarém.

G1

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...