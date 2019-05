Forrozeira de 21 anos deixa fãs babando com fotos sensuais na web

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O grupo Bonde do Forró vem fazendo sucesso há um bom tempo, com canções inspiradas em duplas como Zezé di Camargo e Luciano e Bruno & Marrone.

Com fotos sensuais postadas em uma rede social, Juliana provocou a imaginação dos mais de dois milhões de seguidores o que justifica a fama da forrozeira não somente no nordeste e em toda a web.

Com apenas 21 anos de idade, a cantora Juliana Caetano é considerada uma das novas estrelas do forró nacional. A vocalista da banda Bonde do Forró, chama atenção pela voz e também pela beleza escultural.

You May Also Like