Fortaleza bate Botafogo pelo Brasileiro na reestreia de Rogério Ceni

Por:Gazeta Esportiva (foto: assessoria/arquivo)30/09/2019 21:05 – O técnico Rogério Ceni voltou ao Fortaleza com o pé direito nesta segunda-feira. Sob seu comando, os cearenses venceram por 1 a 0 o Botafogo, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro. Com o resultado, os tricolores chegaram a 25 pontos e se afastaram da zona de rebaixamento. Já os alvinegros, com 27, vão caindo na classificação e seguem com a sequência negativa.

No primeiro tempo, a partida foi equilibrada, com as duas equipes desperdiçando chances de abrir o placar. Só que na etapa final, o Fortaleza voltou melhor e marcou após gol contra de Marcelo.

Na próxima rodada, o Fortaleza terá pela frente o São Paulo, no sábado, no Pacaembu. No dia seguinte, o Botafogo terá o clássico contra o Fluminense, no Nilton Santos.

O jogo – A partida começou equilibrada, com as duas equipes em busca do ataque. Enquanto o Fortaleza tinha mais posse de bola, mas não criava boas jogadas no setor ofensivo, o Botafogo teve a primeira boa chance, aos 14 minutos. Em contra-ataque rápido, Diego Souza tocou para Luiz Fernando na área. O atacante chutou rasteiro, só que em cima de Marcelo Boeck.

O susto acordou o Fortaleza, que melhorou na partida. Os donos da casa quase abriram o placar aos 22 minutos, quando Osvaldo fez boa jogada individual e chutou cruzado na trave. Depois, o mesmo atacante finalizou próximo ao gol de Gatito Fernández.

O Botafogo não se intimidou com o crescimento dos donos da casa e tiveram grande oportunidade marcar aos 33 minutos. Marcinho cobrou escanteio fechado e quase acertou o gol, mas Marcelo Boeck espalmou para frente. A bola ficou com Diego Souza, que mandou na trave. O Fortaleza respondeu em seguida, com Wellington Paulista. O atacante aproveitou cruzamento e cabeceou na trave.

Nos minutos finais, o Fortaleza esboçou uma pressão, mas parou na marcação do Botafogo. Assim, o duelo permaneceu igual até o intervalo.

No segundo tempo, os cearenses chegaram a comemorar a abertura do placar aos três minutos. No entanto, André Luís estava em impedimento e o lance foi anulado pelo VAR.

O Botafogo até tentava ir ao ataque, mas pecava nos passes. Do outro lado, o Fortaleza tinha mais facilidade em chegar na área. Tanto que aos 14 minutos, Edinho chutou cruzado e obrigou Gatito Fernández a fazer grande defesa. Só que na cobrança de escanteio, Marcelo tentou cortar, mas mandou para a própria rede.

Mesmo depois do revés, os alvinegros seguiram tendo dificuldade na criação de boas jogadas e via o Fortaleza levar perigo nos avanços. Os donos da casa quase ampliaram aos 23 minutos. Após tabelar com André Luís, Felipe Pires finalizou com perigo. Depois, foi a vez de André Luís aproveitar cruzamento rasteiro e mandar mais uma bola na trave de Gatito Fernández.

Nos minutos finais, o Fortaleza seguiu no controle da partida. Os donos da casa assustaram aos 41 minutos, em chute de Edinho que parou em Gatito Fernández. O Botafogo continuou com problemas na criação e pouco ameaçou até o apito final.

