Fortaleza consegue virada e faz 3 a 1 para cima da Chapecoense

Por:Gazeta Esportiva (foto: Liamara Polli/Gazeta Press) – Neste domingo, pela quinta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza saiu atrás no placar, mas buscou a virada em grande estilo diante da Chapecoense. Em plena Arena Condá, o Tricolor do Pici fez 3 a 1 para cima dos mandantes e conquistou sua segunda vitória na competição nacional. Os gols do embate foram anotados por Rildo, em favor dos catarinenses, além de Marcinho (duas vezes) e Osvaldo, para os visitantes.

A vitória deixou os comandados de Rogério Ceni com seis pontos na tabela de classificação, em campanha de dois triunfos e três derrotas. Por outro lado, o clube catarinense segue com quatro pontos, em sinal de alerta com relação à zona de rebaixamento.

Enquanto o Fortaleza volta suas atenções para a Copa do Nordeste, competição na qual o Tricolor do Pici enfrenta o Botafogo-PB, às 21h30 (horário de Brasília) desta quinta-feira, a próxima partida da Chapecoense será pela sexta rodada do Brasileirão. O time condá visitará o Cruzeiro no domingo seguinte, às 19h00, buscando se recuperar na competição.

A Chapecoense começou levando perigo ao gol de Felipe Alves logo aos sete minutos da etapa inicial. Após arrancada, o atacante Everaldo desbancou a marcação de Quintero, pisou na área e finalizou firme, mas o goleiro do Fortaleza efetuou a defesa. Cinco minutos depois, no entanto, o time da casa balançou as redes.

O mesmo Everaldo arrancou pela direita e cruzou na medida para Rildo. Livre de marcação, o atacante só teve o trabalho de completar para as redes e inaugurar o marcador.

A partir do gol, o Fortaleza melhorou na partida. Buscando o empate, os comandados de Rogério Ceni levaram perigo com Edinho, Marcinho e Edinho novamente, mas a Chape conseguiu segurar o ímpeto ofensivo adversário.

Logo após a primeira substituição de Ceni na partida, sacando Júnior Santos e colocando Romarinho em campo, o Fortaleza deixou tudo igual. Wellington Paulista recebeu passe de Edinho pela lateral e tocou para Marcinho, que fez o 1 a 1.

Gol de cobertura sem querer e tento de Osvaldo selam a partida

Depois de 16 minutos de tentativas de ambas as equipes, o Fortaleza foi capaz de ‘matar o jogo’ em dois lances. Após lançamento de Juninho, Marcinho se enrolou com a bola e, cara a cara com Tiepo – além da forte marcação -, tentou o chute forte. No entanto, o centroavante errou a finalização e a bola bateu em seu joelho, encobrindo o goleiro rival e colocando o Tricolor do Pici à frente do marcador.

Após a confirmação do VAR, os visitantes fizeram o terceiro em sequência. Marcinho fez a arrancada e serviu Osvaldo, que havia acabado de entrar no confronto. O atacante recebeu por entre a defesa da Chape e tocou na saída de Tiepo: 3 a 1.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...