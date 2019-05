Fortaleza se reabilita no Brasileiro e bate o Athletico-PR no Castelão

Por:Gazeta Esportiva (foto: Aldo Carneiro/Pernambuco Press/arquivo) -De volta à Série A do Campeonato Brasileiro, mas vindo de um péssimo resultado na estreia, o Fortaleza se reabilitou jogando diante de seu torcedor na Arena Castelão e venceu o Athletico Paranaense por 2 a 1. Com o resultado, o Leão é o 14º colocado, com três pontos. Mesma pontuação do Furacão,.o quinto colocado.

O time da casa precisou de apenas um minuto da primeira etapa para abrir a partida, em jogada de Marcinho que terminou no pé de Edinho, que pegou de primeira para estufar a rede. Léo Pereira deixou tudo igual, de cabeça, aos 21 minutos. No segundo tempo, Wellington Paulista, aos 31 minutos, fez o gol da vitória.

Na próxima rodada, o Fortaleza enfrenta o Botafogo, domingo, no Engenhão, no Rio de Janeiro. Já o Athletico Paranaense terá pela frente a Chapecoense, no mesmo dia, na Arena Condá.

Após 12 anos, o Tricolor voltava a jogar em casa na Série A do Brasileirão, motivo de apoio, mas também de pressão par ao time que perdeu de goleada na estreia. E logo no primeiro minuto, jogada pela esquerda e a bola rolada na medida para Edinho pegar de primeira e acertar o ângulo para balançar a rede. O Furacão tentou responder rápido e, aos quatro minutos Thiago Heleno mandou a bomba e Felipe Alves defendeu com o peito após o quique da bola.

As duas equipes mostravam muita disposição em um jogo bem disputado. Aos 11 minutos, cobrança de falta na entrada da área athleticana e Júnior Santos carimbou a barreira. No rebote, Edinho mandou para fora. O Fortaleza tentava manter a posse e trabalhava bastante com Felipe Alves. Mas, aos 2q minutos, Léo Pereira aproveita cobrança de escanteio para subir com liberdade e testar para a rede, empatando o jogo.

Rogério Ceni estava muito agitado na beirada do gramado, especialmente com os erros de passes de sua equipe. Aos 26 minutos, Júnior Santos entrou na área, chutou cruzado e Santos fez boa defesa. O jogo fincou um pouco truncado, com a marcação forte nas intermediárias. Aos 36 minutos, Edinho arriscou da entrada da área e mandou por cima da meta. Levantamento para o meio da área rubro-negra, aos 44 minutos, e Carlinhos subiu para cabecear pela linha de fundo.

Depois do intervalo, os times retornaram sem novidades. Aos três minutos, Edinho cobrou falta e Carlinhos chutou de primeira, para fora. O Tricolor voltou mostrando que queria jogo. Aos 10 minutos, contra-ataque em velocidade para o time cearense e Júnior Santos cruzou para ninguém. Lançamento para Rony, as 12 minutos, e Felipe Alves saiu nos pés do atacante para interceptar.

O técnico Tiago Nunes queria a vitória e tirou o meia Tomás Andrade para a entrada do atacante Marcelo Cirino. O Tricolor respondeu com a entrada de Osvaldo. O ritmo caiu um pouco no Castelão. Aos 23 minutos, Marco Rúben desviou de cabeça e a bola triscou no travessão antes de sair. Pegando sobra de bola, Paulo Roberto arriscou o chute e a bola subiu demais.

Bruno Guimarães cobrou escanteio fechado, aos 30 minutos, e a bola bateu atrás da trave antes de sair. Até que, aos 31 minutos, Osvaldo partiu para a jogada individual e cruzou para Welington Paulista, que em seu primeiro lance empurrou para a rede e marcar. O Rubro-Negro foi para a pressão, tentando o empate, e o Leão se fechou para trancar a defesa e garantir os primeiros três pontos.

