Fortaleza vence e sob comando de Rogério Ceni sobe para a Série A do Brasileirão

O Fortaleza, comandado por Rogério Ceni, está na Série A de 2019. Neste sábado, o Leão do Pici venceu o Atlético-GO no Estádio Antônio Accioly pelo placar de 2 a 1 e garantiu, matematicamente, o acesso para a primeira divisão do futebol brasileiro. Os gols da partida, válida pela 34ª rodada da Segundona, foram marcados pelo atacante Gustavo, conhecido como Gustagol, e Bruno Melo, para os visitantes, além de João Paulo, em favor dos donos da casa.

Com o resultado, a equipe treinada pelo ídolo do São Paulo chegou à marca de 64 pontos e, com quatro rodadas a serem jogadas, abriu 12 de diferença para o Vila Nova, primeiro time fora do G4. Entretanto, o clube goiano não pode ultrapassar o Fortaleza na tabela de classificação devido ao número de vitórias (19 a 13), primeiro critério de desempate da disputa.

Na próxima rodada, o Fortaleza, com acesso garantido mas ainda sonhando com o título da competição nacional, recebe o CSA na Arena Castelão, às 21h30 (horário de Brasília) desta terça-feira. Já o Atlético-GO, no Antônio Accioly, enfrentará o Avaí, às 19h15 do mesmo dia.

O jogo – Até os 14 minutos de partida, o confronto entre as duas equipes era equilibrado. O Fortaleza assustou após finalização de Éderson, que recebeu passe de Gustagol, enquanto o Dragão de Goiânia respondeu com chute perigoso de Rômulo.

Entretanto, antes da marca dos 15 minutos de jogo, o Leão do Pici abriu o placar. Com erro na saída de bola, Rômulo presenteou Marcinho, que encontrou Gustagol na área. O centroavante bateu de primeira e de chapa, inaugurando o marcador e fazendo seu 12º tento na Série B.

Atrás no placar, o Atlético-GO buscava infiltrar na defesa adversária, mas não encontrava brecha. Aos 25, a situação dos donos da casa ficou ainda pior: Éderson bateu escanteio curto, recebeu de volta e levantou para a área. Bruno Melo não vacilou e balançou o fundo das redes de cabeça: 2 a 0.

Com os gols, a partida ficou ainda mais movimentada. O Dragão bem que tentou com Thiago Santos, mas o jogador esbarrou em boa defesa de Marcelo Boeck. Pouco depois, o time de Rogério Ceni quase chegou ao terceiro: Gustagol aproveitou cruzamento e chutou, mas a bola bateu na trave.

Após um primeiro tempo movimentado, a etapa final de partida não engrenou em seu início. O Atlético-GO era mais perigoso, muito pela necessidade do resultado, mas não conseguia chegar com contundência ao gol de Marcelo Boeck.

Isso mudou aos 27 minutos. Os donos da casa tentaram por duas vezes, mas o goleiro do Leão do Pici fez duas grandes defesas para impedir o tento. Aos 40, novamente Boeck brilhou, impedindo, por duas vezes, gol de Renato Kayzer, atuando como um legítimo paredão. Entretanto, o arqueiro não conseguiu evitar o tento de João Paulo, já no minuto final de jogo.

Ao apito final do árbitro Jean Pierre Gonçalves Lima, do Rio Grande do Sul, o Fortaleza de Rogério Ceni garantiu a vitória e uma vaga na principal divisão do futebol brasileiro em 2019.

Fonte:Gazeta Esportiva ( foto: Rubens Chiri)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...