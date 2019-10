Fortaleza vence Grêmio de virada e se reabilita no Campeonato Brasileiro

Por:Gazeta Esportiva (foto: assessoria) 19/10/2019 18:58 – O Fortaleza recebeu o Grêmio neste sábado e venceu por 2 a 1, em confronto válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os cearenses se recuperaram da derrota contra o Flamengo no meio de semana e deram um importante passo contra o rebaixamento, enquanto os gaúchos desperdiçaram chance de entrar no G6.

Jogando com reservas, os gremistas saíram na frente do placar com o zagueiro Paulo Miranda completando cobrança de falta, mas sofreram virada ainda na primeira etapa, após tentos de Wellington Paulista e Oswaldo. Foi a segunda derrota seguida do Imortal, que já havia caído para o Bahia no meio de semana em casa.

Com o novo tropeço, o Grêmio estacionou com 41 pontos na 7ª colocação, fora da zona de classificação para a Libertadores. Os gaúchos ainda podem ver sua distância para o G6 aumentar, caso Internacional e São Paulo, que jogam neste domingo, pontuem.

Já o Fortaleza ganhou provisoriamente duas posições com o triunfo, O Leão pulou para o 13º lugar com 31 pontos conquistados, cinco a mais que o CSA, primeiro time da zona de rebaixamento e que ainda joga na rodada.

O jogo

Renato Gaúcho escalou um Grêmio reserva para encarar o Fortaleza, já que o time titular se prepara para o jogo de volta das semifinais da Libertadores contra o Flamengo. Mesmo assim, o Tricolor Gaúcho saiu na frente, ainda no início da partida.

Aos nove minutos, Galhardo cobrou falta pela direita e Paulo Miranda voou de peixinho dentro da área para cabecear para as redes. Foi o primeiro tento anotado pelo defensor reserva na temporada e apenas o segundo com a camisa gremista.

Partindo para cima em busca de uma reação, o Fortaleza conseguiu chegar a igualdade aos 34 minutos. Romarinho fez jogada pela esquerda e cruzou. Wellington Paulista ficou no um contra um com David Braz na área e só precisou do bico da chuteira para conseguir leve desvio para marcar. Foi o décimo gol do camisa 9 no Brasileirão.

Os mandantes viraram o placar aos 40. A defesa gremista cedeu muito espaço e deixou Wellington Paulista escapar pela direita e cruzou. A bola veio rápida e encontrou Oswaldo livre na segunda trave, que só precisou tirar do goleiro Phelipe.

Na segunda etapa, Rogério Ceni recuou o Fortaleza e o Grêmio foi para cima com tudo. Com mais posse e ímpeto para chegar ao gol, os gaúchos tiveram boas chances, a principal em grande jogada de Pepê batendo firme no alto após driblar dois marcadores, mas não conseguiram empatar.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...