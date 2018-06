Forte chuva causa acidente com lancha e deixa duas pessoas desaparecidas,no rio Amazonas

(Foto: Ilustrativa)- A Capitania Fluvial de Santarém foi acionada e juntamente com os mergulhadores dos Bombeiros Militares seguiram na manhã desta terça-feira(5) para a região conhecida como Ponta do Urubu, no rio Amazonas.

Informações que uma lancha da empresa Veloz, que faz linha de Santana do Tapará x Santarém teria vindo à pique, deixando duas pessoas feridas e duas desaparecidas. Uma lancha da empresa Tapajós também foi direcionada para assistência aos passageiros.

“A lancha afundou e há duas pessoas desaparecidas. Estamos fazendo buscas superficiais no perímetro do naufrágio.O restante dos passageiros foram resgatados por uma embarcação pesqueira (B/M Rebelo Filho) que está se deslocando para Santarém”, disse o Corpo de Bombeiros.

RG 15 / O Impacto

