Forte chuva causa estragos e pontos de alagamento em Santarém

Avenida Tapajós foi tomada pelas águas que invadiram os comércios. Condutores se arriscavam e passavam pelo local.

A forte chuva que caiu no início da manhã desta sexta-feira (2) em Santarém, oeste do Pará, causou transtornos e ruas ficaram alagadas. Na Avenida Tapajós, o rio transbordou e as águas invadiram comércios no local.

As ruas que ficam às proximidades da Avenida Tapajós também ficaram alagadas. Mesmo com a rua submersa, condutores arriscavam e passavam pelo local, ocasionando ainda mais transtornos aos comerciantes.

Lixo e pedaços de madeira ficaram no meio da rua e pedestres se arriscavam no meio da água para atravessa a rua que dá acesso às embarcações.

As bombas de sucção que foram instaladas na Avenida Tapajós estavam desligadas, porém, um funcionário da Prefeitura que estava monitorando o local ligou os equipamentos para que a água escoasse de volta ao rio.

