Forte temporal causa apagão de energia em Santarém

NOTA DA CELPA: A Celpa informa que o forte temporal na noite de ontem, 14, provocou desligamento da Linha de Transmissão Rurópolis/Tapajós, que atende a cidade de Santarém. Imediatamente equipes foram deslocadas e trabalharam durante a madrugada para o restabelecimento. Equipes da concessionária ainda continuam trabalhando nesta manhã, para restabelecer a energia em alguns trechos que ainda estão com problemas no fornecimento de energia.

De acordo com informações apuradas por nossa equipe de reportagem, o apagão que atingiu Santarém, foi ocasionado por problemas no sistema Tramoeste.

Nos quatro cantos da cidade, são muitos os relatos de consumidores que tiveram problemas com eletrodomésticos que foram danificados devido as constantes interrupções da energia. A torre de internet da sede da 9ª Regional da Sespa caiu com a o forte vento.

Tanto no centro da cidade, quanto na periferia e comunidades da zona rural, a falta de energia durou cerca de 5 horas, em alguns casos, intercalados com diversas interrupções, o que ocasionou muitos prejuízos aos consumidores da Rede Celpa, – concessionária de energia responsável pelo fornecimento de energia na região.

Completamente às escuras! Assim permaneceram por pelo menos seis horas os moradores de Santarém, oeste do Pará, que estão cansados de conviver com os frequentes apagões de energia que atinge a cidade. O período da noite de terça-feira (14) e madrugada desta quarta-feira (15) foi de muito sofrimento para a população.

