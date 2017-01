Forte terremoto é sentido no centro da Itália

Tremor foi percebido nas regiões de Lazio, Marcas e Abruzzos

Um forte terremoto foi sentido por volta de 10h25 (7h25 em Brasília) desta quarta-feira (18) no centro da Itália. O tremor foi percebido nas regiões de Lazio, Marcas e Abruzzos, inclusive na capital Roma. Por volta das 11h14 (08h14 em Brasília), uma forte réplica também foi sentida. A terra tremeu por diversos segundos inclusive em Roma. Diversas linhas de trem foram interrompidas nas regiões de Lazio e Abruzzos.

Segundo as primeiras estimativas do Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia (INGV), órgão responsável pelas medições sismológicas no país, o terremoto teve magnitude 5.3 na escala Richter e ocorreu entre as províncias de Áquila, em Abruzzos, e Rieti, no Lazio. O epicentro foi registrado a 9km de profundidade.

Essa mesma zona do país sofreu com sismos em sequência no segundo semestre de 2016. Apenas um deles, de magnitude 6.0, no último dia 24 de agosto, deixou 299 mortos, a maioria na cidade de Amatrice, no Lazio, que foi devastada e fica a poucos quilômetros do epicentro do tremor desta quarta.

Atualmente, dezenas de pessoas ainda estão abrigadas em tendas no município, que também convive com uma intensa onda de frio. Em outubro, terremotos até mais fortes que o de Amatrice voltaram a chacoalhar o centro da Itália, porém provocando mais prejuízos estruturais do que humanos. (ANSA)

