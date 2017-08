Forte terremoto mata pelo menos 5 pessoas no centro da China

De acordo com a agência Reuters, o Centro Sismológico da Europa e Mediterrâneo (EMSC) indicou que o terremoto teria magnitude 6,1, enquanto dados do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) apontam magnitude 6,5.

Um terremoto de magnitude superior a 6 atingiu a província chinesa de Sichuan, no centro-oeste do país, nesta terça-feira (8). Ao menos cinco pessoas morreram.

