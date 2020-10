Forte vendaval destelha casas e derruba árvores em Novo Progresso

Na madrugada desta segunda-feira, dia 5 de Outubro, fortes ventos atingiram Novo Progresso, causando destelhamentos e quedas de árvores. Ninguém ficou ferido. (Fotos:Ricardo Foresti)

Os ventos causaram alguns estragos em casas e comércios, além de postes da rede de energia elétrica e da derrubada de algumas árvores.

Alertas sobre a possibilidade de ventania haviam sido emitidas. Além dela, a possibilidade de temporais localizados, com chuva e raios foi antecipado pela defesa Civil do Estado do Pará.

Leia mais:Alerta Chuvas Intensas em Novo Progresso e região

A Defesa Civil alerta que em caso de tempestades, as pessoas devem se proteger em local abrigado, longe de placas, árvores e postes de energia, além de outros objetos que podem ser arremessados com o vento. Não encontrando um abrigo, agache-se com os pés juntos e a cabeça encostada no peito ou entre os joelhos, com as mãos cobrindo suas orelhas ou apoiadas em seus joelhos. Caso esteja na praia, jamais fique na água. Estando em casa ou local abrigado, fique longe das janelas e se lembre de que o banheiro em alvenaria é o melhor local para se ficar durante uma tempestade.

Por:Jornal Folha do Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...