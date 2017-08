Fórum da UFPA discute a navegação para a região Norte

Programação abordará temas importantes para prática de navegar e sistema logístico no Pará

A Universidade Federal do Pará (UFPA) promove o Fórum de Discussões Hidroviárias, Portuárias e Logísticas: Perspectivas e Soluções na sexta-feira (25). Em parceria com Conselho Nacional de Praticagem (Conapra), a programação abordará temas importantes para a navegação e sistema logístico no Pará.

Após a abertura do evento, o diretor-presidente do Conapra, o prático Gustavo Martins, vai traçar um panorama da praticagem na Região Norte, onde mais de 200 práticos garantem a segurança e eficiência da navegação em três zonas de praticagem.

O doutor Hito Braga de Moraes, vice-diretor da Faculdade de Engenharia Naval da UFPA, falará sobre “Alternativas portuárias para o Estado do Pará”. Já o doutor Flávio Acatauassú Nunes, do Movimento Pró-Logística do Pará, vai abordar os entraves e as soluções para a logística de cargas na Amazônia.

O doutor Miguel Fortunato, por sua vez, coordenador da Administração das Hidrovias da Amazônia Oriental do Dnit, explicará sobre como os rios são um facilitador para a logística da região. Por fim, o capitão de Mar e Guerra José Alexandre Santiago da Silva, comandante da Capitania dos Portos da Amazônia Oriental, apresenta a atuação da Marinha.

O evento será no auditório Albano Franco da Federação das Indústrias do Pará (Fiepa), das 8h30 às 13h, e contará com a participação de acadêmicos, empresas e instituições do segmento aquaviário. Antes do encerramento, haverá ainda uma sessão para debates. As inscrições serão no próprio local.

