Foto de Anitta ao lado do novo affair vaza na web; veja

Um clique de Anitta com seu novo affair, Ronan Souza, vazou na web, na noite de terça-feira (15). A foto mostra a cantora com a mão no peito do rapaz, que está sem camiseta.

Segundo refere a revista Quem, Ronan é carioca e estaria com Anitta há cerca de 2 meses.

Na imagem aparece um emoji de coração, mostrando o momento íntimo do casal.

A publicação recorda que Anitta está solteira desde setembro, depois que chegou ao fim seu casamento com o empresário Thiago Magalhães, com quem se casou em novembro de 2017.

