Foto de bebê prematuro com a aliança do pai causa comoção.

Apesar de ter nascido muito pequeno, os pulmões de Rayden estão cada vez mais fortes e a família se mantém otimista sobre as condições do bebê.

“A princípio eu não queria tirar o Rayden”, disse Marissa. “Eu o sentia chutar à noite e ele parecia perfeitamente bem. Mas eu não queria acabar com as chances dele”.

Marissa recebeu algumas injeções para estimular o crescimento do bebê, mas a medicação não estava fazendo efeito. Os médicos acreditavam que a Rayden poderia morrer no útero e optaram pela cesariana.

You May Also Like