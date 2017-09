Foto de casamento feita no Pará é uma das mais bonitas do mundo

Uma foto de casamento que tem como cenário a praia de Alter do Chão, em Santarém, região do Baixo Amazonas, no Pará, foi selecionada com umas das 50 fotos mais bonitas de casamento do mundo no concurso Best of The Best Destination, da revista online Junebug Weddings.

Os protagonistas da foto são Mariana Ribeiro, 30 anos, e Otávio Correa, 33 anos, de Curitiba, e o registro foi feito pelos fotógrafos Flora e Nathan, da hrall Photography. Na imagem, o casal está em um barco sobre as águas negras do rio Arapiuns, antes da cerimônia.

O casamento de Mariana e Otávio ocorreu em uma ponta de areia deserta em pleno rio Arapiuns. Os noivos alugaram um barco de três andares para acomodar os cerca de 90 convidados. Cada um ganhou sua própria rede para dormir na embarcação.



De acordo com a jornalista Dani Braga, do blog “Enfim Sós”, da Folha de S. Paulo, Mariana cresceu no município de Santarém, cidade onde os pais dela residem até hoje. O destino era completamente novo para os familiares e amigos de Otávio, que não conheciam o cenário paradisíaco.

Para a cerimônia, a mãe do noivo confeccionou tapetes e almofadas para as pessoas sentarem na praia. Já a mãe da noiva fez as redes e a decoração do barco.

O vestido de Mariana foi 100% feito à mão por uma cooperativa de rendeiras de Pernambuco e finalizado por uma estilista de Curitiba.

Felizes com a premiação, os fotógrafos, especializados em “destination wedding“, fazem um apelo para quem pretende celebrar a união: “o Brasil é muito grande, casem no Brasil verdadeiro”.

Fonte: DOL

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...