Foto de munição assusta estudantes e professores da UFPA

Suposto estudante da Faculdade de Direito da UFPA publicou a foto no Instagram, causando pânico na instituição

(Foto: Reprodução/Instagram)- Uma postagem realizada no Instagram, nesta quarta-feira (24), supostamente por um aluno da Universidade Federal do Pará (UFPA), causou revolta, medo e gerou muitos comentários nas redes sociais e dentro da instituição.

Na imagem é possível identificar o carregador de um pistola com pelo menos uma munição, além da frase “mais um dia normal na UFPA”. O autor da imagem marcou a universidade na geolocalização do aplicativo.

A postagem, inclusive, ocorreu no segundo dia consecutivo em que os alunos de vários cursos da UFPA realizam assembleias e paralisações para deliberar o apoio à candidatura de Fernando Haddad (PT) e a oposição a Jair Bolsonaro (PSL).

Em nota enviada pela UFPA e assinada pela direção do Instituto de Ciências Jurídicas (ICJ) é dito que a universidade “já iniciou a apuração informal e assegura que tomará todas as providências necessárias para que as circunstâncias do caso sejam esclarecidas”.

A nota também esclarece que “apesar de alguns alunos, compreensivamente assustados, terem compartilhado a foto nas redes sociais afirmando que o aluno estava ‘armado’ e ‘dentro da sala de aula’, a imagem demonstra que a foto na verdade é de um carregador e que foi feita no interior de um automóvel”, mas admite que “ainda não é possível saber se ele portava de fato uma arma de fogo e nem se o veículo estava no interior do campus da UFPA”.

Além disso, a direção afirma que “não foi registrada qualquer ameaça pessoal com o uso de arma de fogo no interior da UFPA, ao contrário de algumas mensagens compartilhadas em rede social devido à comoção gerada pela postagem da foto da arma”.

Também destaca que “serão empreendidos esforços para dialogar com os alunos e com instituições externas, como corregedorias de polícia, a fim de desestimular o porte de armas e também de munição dentro da universidade pública”.

Por: Redação Integrada ORM 24 de Outubro de 2018 às 19:31

