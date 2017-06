“Aumenta o desmatamento e IBAMA intensifica operações na região”

(Coletiva imprensa Novo Progresso – Foto Divulgação IBAMA) – O aumento no desmatamento ilegal foi focado pelos representantes do IBAMA em Novo Progresso – Cinco mil hectares foram detectados em único desmatamento dentro da “FLONA JAMANXIM”, dados mostram que mais de 15 mil hectares foi devastado somente neste ano.

Em coletiva a imprensa nesta quinta-feira (22), a chefe da Operação “Maria Luiza Gonçalves de Souza” (MALÚ) e o chefe da fiscalização Renê Luiz de Oliveira, divulgaram a imprensa de Novo progresso que operação que vem sendo realizada não tem haver com MP 756, segundo a chefe da operação vem ao encontro com o aumento de crimes ambientais na região- único objetivo da operação.

Não foi divulgado números de equipamentos apreendidos e máquinas destruídas, mas deixou claro que a lei protege as ações para destruir bem aprendido flagrado usado para cometer crime ambiental.

O chefe da fiscalização “Renê Luiz de Oliveira“, disse que simplesmente estão fiscalizado as infrações – quem confecciona as leis para os garimpeiros , madeireiros e uso da floresta são o legislativo e o executivo , a missão deles é fiscalizar e punir os infratores.

Malu disse que em decorrência ao aumento do desmatamento na região um contingente maior de fiscais é necessário para combater os infratores na região; “se diminuir desmatamento, diminuiu o contingente se aumentar aumenta o contingente”, informou.

Explicou também que o Município de Novo Progresso e a rodovia BR-163 é onde ocorre o maior índice de desmatamento no País, que tão logo identificou a tendência de aumento do desmatamento, por meio das imagens de satélite, o Ibama intensificou significativamente a presença na região. O foco da fiscalização é para as áreas em que os satélites detectam o aumento do desmatamento ilegal. Caso necessário haverá reforço também de veículos, helicópteros e aviões de monitoramento do Ibama e do Instituto Chico Mendes.

O Ibama sufocará o desmatamento ilegal com o embargo de todas as áreas desmatadas e as exporá na lista de áreas embargadas, o que impedirá a comercialização de gado ou grãos produzidos sobre as áreas desmatadas sem autorização. Aquele que comprar produtos oriundos dessas áreas também será responsabilizado pelo crime ambiental. “Não adianta desmatar, o satélite detectará o ilícito e toda EXPLORAÇÃO ILEGAL (GARIMPO , SOJA, BOI, etc…) serão fatalmente apreendidos”, deixou explicado a chefe da operação do Ibama, Maria Luiza Gonçalves de Souza (MALÚ).

Maria Luiza chefe da operação deixou claro que tem que repassar informações sobre a operação aos subordinados, que a Presença da Imprensa na companhia da operação vem de uma agenda direto do MMA- (Ministério do Meio Ambiente ) em Brasília, que não favorecem este ou aquele nos repasses das informações e dados de sua operação.

