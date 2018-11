Foto rara: aos 16, Maísa posa só de biquíni, recebe comentário maldoso e revida. Veja!

A apresentadora Maísa Silva, de 16 anos, causou alvoroço na internet ao postar uma foto de um jeito que ela não costuma aparecer: de biquíni. (Foto: Reprodução/Instagram)

Ela aproveitou o final de semana para ir à praia, curtir o momento com as amigas, aproveitou e registrou no Instagram.

“Bracinho cruzado e carinha de meiga porque eu estava um nojo pegando esse sol. Praia com as amigas é tudo que eu precisava”, escreveu a artista na legenda da foto.

Porém, um internauta fez um comentário infeliz – e até criminoso – que chamou atenção de Maísa que reagiu à ofensa.

O comentário fazia referência à pedofilia: “A cadeia não deve ser tão ruim assim”, escreveu um seguidor de 19 anos.

“Tomara que você apodreça lá. Nojento. Esses tipos de comentários não são tolerados”, respondeu Maísa.

Outros fãs também se revoltaram com o assédio e defenderam a artista.

Confira:

