Fotógrafo é detido ao registrar imagens de operação policial em MT

A operação da Polícia Civil investiga crimes de sonegação de impostos, concussão e corrupção que teriam sido cometidos por servidores da prefeitura de Várzea Grande. Conforme as investigações, os empresários e servidores da Secretaria de Gestão Fazendária burlavam o sistema de bancos de dados da gestão tributária para reduzir, dar baixa ou cancelar indevidamente créditos tributários, prejudicando a arrecadação do município.

Ao ser levado para a viatura, no entanto, Rogério pediu que o colega de trabalho registrasse a detenção. Ao fazer as imagens, o jornalista Jardel Arruda, disse que também foi ameaçado. “No mínimo é triste não ter prerrogativas para ser jornalista e exercer a profissão”, declarou.

Segundo o fotógrafo, em seguida, o policial começou a fazer ameaças. “Ele [policial] disse que eu deveria sair do local, que ele poderia atirar em mim e começou a ficar irritado”, contou. Ao ser ameaçado, Rogério disse que fez fotos do policial.

Rogério contou que estava no prédio da prefeitura para acompanhar a operação quando foi solicitou informações para um policial que estava no local. “Me apresentei e solicitei informações sobre a ocorrência”, disse.

