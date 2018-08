Fotógrafo flagra onças se encarando no Pantanal em Mato Grosso

(Foto: Ailton Lara) – O flagrante de duas onças-pintadas de porte adulto correu nas proximidades do rio São Lourenço (rio Cuiabá), em Porto Jofre, na região de Poconé (250 quilômetros de Cuiabá), no último domingo. O registro foi feito pelo fotógrafo e especialista em turismo de observação de onças, Ailton Lara.

“Uma das onças estava seguindo às margens do rio, caminhando na praia e muito tranquila. O outro animal a encontrou, se encararam e não entraram em conflito. Como existem muitos machos na região, evitaram se machucar e ficar vulnerável para uma disputa ainda maior. Por isso, deixaram de brigar pelo território. É um comportamento bem interessante desses animais”, explicou Lara.

De acordo com o profissional, a região do Porto Jofre é a única onde os turistas ainda encontram onças selvagens. “É o único lugar onde os turistas, fotógrafos do mundo visitam para visualizar e fotografar essas onças em habitat natural. O turismo é o maior veículo de conservação que nós temos no Pantanal. Quando é utilizado sem causar prejuízos para natureza é importante para manter a conservação.

Fonte: Só Notícias/Cleber Romero (Foto: Ailton Lara)

– Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...