Fotos de Rihanna aos beijos com bilionário saudita são reveladas, confira!

Drake é mesmo passado na vida de Rihanna! Na última segunda-feira, dia 26, a cantora foi clicada em Ibiza, na Espanha, no maior clima de romance com o bilionário saudita Hassan Jameel. Os cliques foram divulgados apenas agora e ela pareceu estar completamente envolvida pelo bonitão. Nas imagens, os dois aparecem coladinhos na piscina do hotel em que estavam hospedados, além de beberem champanhe e trocarem carinhos calientes na água.



Como você viu no ESTRELANDO, Hassan é herdeiro da empresa Abdul Latif Jameel Domestic, que possui os direitos de venda da marca de carros Toyota na Arabia Saudita desde 1955. A família do novo amor de Rihanna ocupa a 12ª posição no ranking da Forbes de árabes mais ricos no Oriente Médio. Ele também possui sua própria liga de futebol na Arábia Saudita, chamada Liga Jameel.

A cantora parece realmente ter esquecido Drake e foi clicada em clima caliente com Hassan Jameel

Até o momento, Rihanna não se pronunciou sobre os cliques e não confirmou o relacionamento com o bilionário.

Fonte: MSN.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br





Curtir isso: Curtir Carregando...