Fotos mostram dimensão da seca em reservatório de água em cidade no AC

Imagens divulgadas pelo Departamento de Pavimentação e Saneamento (Depasa) mostram a situação crítica devido a crise hídrica no município de Acrelândia, interior do Acre. O reservatório de água da cidade secou mais de 1 metro em quatro dias e a expectativa é que o abastecimento seja garantido apenas por mais três dias.

O diretor-presidente do Depasa, Edvaldo Magalhães, disse que uma equipe começou, na quinta-feira (8), a aplicar medidas para manter o abastecimento por ao menos 20 dias. Uma bomba de captação foi instalada em um reservatório menor e passou a operar.

O órgão também iniciou uma operação para transferir a água de quatro tanques de um piscicultor vizinho para o açude que abastece a cidade. Além disso, de acordo com o diretor, a partir desta sexta-feira (8), o racionamento deve aumentar de dois para três dias.

“Instalamos a bomba de captação sobre o flutuante em um açude menor e a água já está sendo bombeada para nosso reservatório. Usamos o cano com o qual o piscicultor esvazia o açude para jogar a água dentro o nosso reservatório” explica.

Magalhães explica que nesse momento o Depasa vai observar o comportamento do nível do reservatório, já que o açude está ressecado, uma boa parte do volume de água pode ser absorvido e também evaporar devido ao tempo seco.

“Digamos que a gente pule para os 25 dias com água, então, teríamos abastecimento até o início de outubro. É claro, ainda temos esperança de que chova. Estamos orando, outros rezando e alguns até fazendo a dança da chuva”, destaca o diretor.

Entenda o caso

Na última quarta-feira (7), as medições feitas pelo Depasa apontavam que o reservatório de água em Acrelândia devia manter o abastecimento por apenas mais quatro dias. O depósito de água do município possui 2,8 metros, desde a quarta baixou mais de um metro e no ponto mais profundo marcou 75 centímetros de profundidade e chegou a marcar 25 cm em outros locais.

O racionamento na cidade, que tem uma população de ao menos 14,1 mil pessoas, foi iniciado no dia 6 de setembro. De acordo com o Depasa, Acrelândia é banhada pelo Rio Abunã, mas o uso do manancial como fonte de abastecimento é considerado inviável porque ele fica a 17 km da zona urbana do município.

A ampliação da rede de abastecimento e a construção de uma adutora do centro da cidade até a Vila Redenção são um dos motivos apontados pelo Depasa para a queda brusca no nível do reservatório.

