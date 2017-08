Fotos mostram malas com dinheiro de propina para Temer e Aécio

No comando da distribuição do montante estava o lobista Ricardo Saud, da JBS, de propriedade dos irmãos Joesley e Wesley Batista. Cabia ao operador financeiro a missão de comandar o setor da empresa que trabalhava com dinheiro “vivo”, destinado ao pagamento de propinas para políticos de todo o Brasil e que recebia o nome, internamente, de “Entrepostos”.

Já a mala que seria destinada a Temer, contendo R$ 500 mil, foi entregue a Rocha Loures, como mostraram as imagens divulgadas pelo Ministério Público Federal. Toda a ação foi monitorada pela Polícia Federal, em uma ação controlada, autorizada pelo ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF).

