FPF: após exoneração de diretor, presidente dispara: ‘Ele foi desleal comigo’

(Foto:Reprodução) – Paulo Romano foi retirado do cargo de diretor, mas segue como vice-presidente. Novo diretor de competições já foi nomeado

O clima na Federação Paraense de Futebol ferveu! Vice-presidente da FPF (Federação Paraense de Futebol), Paulo Romano, foi exonerado do cargo de diretor de competições da instituição e ainda foi acusado de ser “desleal” pelo presidente da entidade.

Em conversa com a equipe de OLiberal.com, Paulo Romano disse ter recebido a saída do cargo de diretor com surpresa. “Ainda não conversei com o presidente, mas estou surpreso com a decisão, já que não vejo motivos para a exoneração, mas quem decide é ele [Adelcio Torres, presidente da FPF]”, comentou. Para o lugar de Paulo Romano, no cargo de diretor de competições, foi nomeado Raimundo Nonato de Araújo.

O mandatário Adelcio Torres comentou o caso e disparou contra Romano o chamando de desleal. Segundo Torres, o vice teria iniciado uma campanha difamatória para visando assumir a cadeira principal da FPF.

“Ele foi desleal comigo e com todos que fazem a Federação Paraense de Futebol. Manchou a minha administração em função da eleição que ocorrerá em 2021. Sou fiel aos meus diretores e ele não foi comigo. Recebi algumas críticas também por ele ocupar dois cargos e como tenho o direito de fazer mudanças, resolvi executá-la. Quanto ao fato dele ser vice-presidente, é estatutário apenas”, comentou.

PORTARIA

A exoneração foi publicada na portaria de número 026/2019 do estatuto da FPF, assinada por Adelcio. A substituição por Raimundo Araújo foi registrada na portaria 028 do mesmo documento.

Por:Fabio Will

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...