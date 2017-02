Francisco é o 1º Papa a visitar igreja anglicana em Roma

A divisão entre as duas igrejas cristãs ocorreu no século

No último domingo (26), o papa Francisco fez mais um marco importante para expandir o respeito e a harmonia entre as religiões: ele se tornou o primeiro pontífice a visitar uma igreja anglicana em Roma, pois compareceu ao templo All Saints, localizado na capital italiana.

“Há mais de 200 anos aconteceu o primeiro serviço litúrgico anglicano em Roma para um grupo de residentes ingleses”, recordou o papa. “Nestes dois séculos, muitas coisas mudaram entre católicos e anglicanos, que antes se olhavam com receito e hostilidade. Hoje, graças a Deus, nos reconhecemos pelo que somos realmente: irmãos e irmãs em Cristo”, prosseguiu Francisco.

Mesmo reconhecendo as dificuldades para a aproximação entre as duas igrejas cristãs, ao dizer que “o progresso no caminho de uma plena comunhão pode parecer lento e inseguro, mas hoje podemos nos sentir alentados por nosso encontro”, Francisco reforçou a necessidade do respeito mútuo entre as crenças.

O reverendo Jonathan Boardman, sacerdote da igreja All Saints, celebrou a visita do Papa. “É uma alegria incrível, isto tem um significado absolutamente extraordinário”, declarou.

A divisão entre igrejas igrejas católicas e anglicanas, ambas cristãs, aconteceu no século 16, depois que um Papa se recusou a conceder a anulação do casamento do rei Henrique VIII. Desde então, os anglicanos não reconhecem a autoridade do líder católico.

