Fratello opera com PARE e SIGA para tapar buraco TAPADO antes com TERRA na BR 163

A equipe da “Fratello Engenharia” se atrapalhou e não conseguiu concluir, ainda, a operação tapa-buracos. Com a demora, nos serviços com investimento milionário[R$21 milhões],eles culpam o clima , muita chuva, enquanto isto os serviços já realizados viram farelo na rodovia BR 163 no trecho de 65 km em Novo Progresso no sudoeste do estado do Pará.

Bata trafegar pela rodovia e ver os serviços já feito pela empresa “amiga” do DNIT que venceu a licitação no início do ano, virou pó e, lama, esfarela na rodovia e volta o caos, com buracos tomando conta da rodovia.

Os motorista a população progressense voltam a viver o pesadelo da “era sem pavimentação” ao trafegar pela rodovia tomadas por buracos. O descaso é tão grande, que a buraqueira já causou até morte.

Nesta semana a reportagem do Jornal Folha do Progresso flagrou homens da FRATELLO ENGENHARIA, novamente tapando buracos onde já haviam tapado antes com terra, eles fizeram uma operação no sistema PARE e SIGA.

Procurado ninguém ariscou comentar sobre a operação que levou três dias no trecho de 5 km na chegada de Novo Progresso.

Mas a pavimentação, mal-feita segundo eles, não suportou uma hora. Pouco depois do serviço feito, rachaduras já apareciam no serviço feito.

A reportagem esteve no local na manhã deste sábado (03) e constatou que a FRATELLO realizou a operação parcialmente [escolheu os buracos para tapar], outros dezenas deles continuam no trecho sem há presença de fiscalização do DNIT.

O buraco maior foi tapado, mas outros dezenas deles com falhas no mesmo trecho foram esquecidos?

Ou seja, os motoristas que trafegam pela rodovia tem que dirigir com muito cuidado no trecho , os buracos tomaram conta, mesmo com a operação tapa-buraco de R$ 21 milhões autorizada pelo DNIT no Pará.

