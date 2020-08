Fred volta a marcar e Fluminense acaba com a invencibilidade do Vasco

O Fluminense mostrou que está em crescimento e venceu por 2 a 1 o Vasco, neste sábado, no Maracanã. Com o resultado, os tricolores chegaram a dez pontos. Os cruzmaltinos seguem com os mesmos dez, e viu sua invencibilidade sob o comando de Ramon Menezes chegar ao fim.

No primeiro tempo, o Fluminense teve o domínio do jogo e marcou logo no início, com Dodi. No segundo tempo, o Vasco foi melhor, mas pouco produziu no ataque. No contra-ataque, os tricolores chegaram ao segundo gol, com Fred, seu primeiro no retorno ao clube. Talles Magno ainda descontou para os cruzmaltinos no fim.

Na próxima rodada, o Fluminense recebe o Atlético-GO, nesta quarta-feira, no Maracanã. No mesmo dia, o Vasco viaja para enfrentar o Santos, na Vila Belmiro.

O jogo – O Fluminense não deu chance para o Vasco e abriu o placar logo aos dois minutos. Marcos Paulo fez boa jogada e cruzou, mas viu a zaga afastar. Só que a bola sobrou para Dodi, que acertar belo chute, sem chance para Fernando Miguel.

Os tricolores seguiram melhores depois do gol e desperdiçaram mais duas chances antes dos dez minutos, com Yuri e Nenê.

Aos poucos, o Vasco melhorou na partida e conseguiu criar sua primeira chance aos 18 minutos. Após cobrança de escanteio, a bola chegou em Germán Cano, mas o atacante finalizou fraco e facilitou a defesa de Marcos Felipe.

Enquanto os cruzmaltinos tinham dificuldade em criar boas jogadas, o Fluminense quase ampliou aos 32 minutos. Após cruzamento, Fernando Miguel falhou e a bola ficou com Evanílson. Só que o atacante chutou e o goleiro vascaíno se recuperou ao fazer grande defesa.

Nos minutos finais, o panorama seguiu o mesmo. O Fluminense desperdiçou nova chance aos 41 minutos. Em avanço rápido, Calegari recebeu na área e chutou na rede pelo lado de fora. Nos acréscimos, o Vasco ainda assustou com Ricardo Graça. Assim, os tricolores foram para o intervalo a frente no placar no Maracanã.

No segundo tempo, o Vasco tentou esboçar uma pressão, mas continuava tendo problemas na armação. O Fluminense recuou e abdicava dos ataques.

Os cruzmaltinos continuavam com posse de bola, mas sem conseguir se aproximar da área tricolor. Com isso, o clássico ficou um mais monótono.

Na parte final, o Fluminense aproveitou um contra-ataque para segar ao segundo. Aos 35 minutos, Fred recebeu na entrada da área e chutou para a rede. Este foi o primeiro gol do atacante desde que retornou ao clube.

Somente após o novo revés, o Vasco aumentou a intensidade e chegou ao gol aos 40 minutos. Bruno César chutou, Marcos Felipe deu rebote no pé de Talles Magno, que mandou para a rede.

Nos minutos finais, os cruzmaltinos pressionaram, mas viram Talles Magno ser expulso após revidar falta de Igor Julião. Com isso, o Fluminense conseguiu segurar a vitória no Maracanã.

29/08/2020

