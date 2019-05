Frentista dispara jato de gasolina em ladrão durante assalto a posto

Homem e mulher tentam levar dinheiro de posto armados de facas

Frentista joga combustível em suspeito durante tentativa de assalto (Foto:Reprodução/Rede Amazônica)

Duas pessoas se aproximam de frentista e anunciam o assalto, em uma das principais avenidas de Parintins, no Amazonas. O bandido, chamado Mário Jorge, estava com uma faca. Com uma reação intuitiva e perigosa, o frentista, com a mangueira de combustível na mão, disparou um jato de gasolina encharcando o ladrão, que tentava dar ignição à moto enquanto o frentista jogava gasolina no rosto do suspeito.

A tentativa ocorreu na quinta-feira (9) à noite. Mário Jorge foi autuado por tentativa de assalto. A jovem é menor de idade e deveria ser liberada cumprindo os requisitos do processo. A polícia apreendeu as facas e a moto utilizada na tentativa.

Por:Rede Amazonica

