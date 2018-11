Frentista leva tiro de raspão na cabeça durante assalto em Moraes Almeida

Era por das 03hrs da madrugada desta sexta-feira (23/11/2018), quando o frentista Wendel dos Santos de 27 anos, de um determinado posto na comunidade de Moraes Almeida, percebeu a chegada de uma moto modelo bros de cor vermelha com dois rapazes.(Foto:Reprodução)

De acordo com o frentista, ” primeir0 achei que era algum amigo meu tirando uma brincadeira.” Eles chegaram armados, o de garupa da moto desceu e logo apontando a arma e pedindo dinheiro “Ele dizia que sabia que tinha entrado dinheiro e queria”. Ainda segundo o Frentista o bandido mandou ele abaixar a cabeça e não para ele olhar pra eles.

Wendel disse para os assaltantes que tinha só um pouco de dinheiro, foi quando o vagabundo apontou a arma no rosto dele, pedindo dinheiro e disse que ia matar ele se não desse o dinheiro. A vítima ao perceber que ele iria puxar o gatilho conseguiu bater na mão do assaltante, assim fazendo com que a arma disparasse, pegando de raspão na cabeça de Wendel.

Segundo a vítima, ele ainda levaram uma quantia de R$: 600,00, a Polícia Militar teve conhecimento do ocorrido e está a procura dos dois assaltantes. Na tentativa de prende-los.

