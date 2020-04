Frigorífico reabre em Novo Progresso

O Grupo Pantanal vai reabrir frigorífico em Novo Progresso. (Foto:Arquivo Jornal Folha do Progresso)

Com a iniciativa, serão oferecida 200 novos empregos diretos na planta industrial na Comunidade Santa Julia em Novo Progresso.

A informação foi confirmada nesta semana após negociação com grupo Redentor , a empresa já vinha articulando com empresários para reativar unidade frigorífica fechada em Novo Progresso. Os abates já foi iniciado.

Conforme a informação o grupo “163 BEEF Industria e Comercio de Carnes Ltda”, é a empresa que esta habilitada para o trabalha com novas oportunidades de reabertura da nova planta frigorífica, visando minimizar a crise vivenciada pelo Grupo Redentor em Novo Progresso. O frigorífico fechou em 2019 por inviabilidade de mercado e para evitar a falência financeira da empresa.

A informação que a nova equipe já foi contratada , e a animação volta ao setor da pecuária em Novo Progresso. Com essas ações, o frigorífico continua fomentando o desenvolvimento e gerando emprego.

