Frigorífico Redentor afunda em dividas e põe a cidade no caos econômico.

Em Guarantã do Norte (MT), Frigorífico deve R$ 68 milhões e tenta negociar com credores (Foto:Reprodução)

O Frigorífico Redentor assumiu publicamente nesta terça-feira (15), durante reunião com credores, em Guarantã do Norte (MT), que tem dividas com os fornecedores, que a empresa passa por dificuldade e fez proposta para pagar os credores.

Uma comissão se reuniu com a direção da unidade frigorífico a fim de resolver o impasse e receber o dinheiro da venda dos bois.

Em Guarantã extima-se que cerca de 284 pecuaristas da região norte de Mato Grosso, estão a mais de s meses 2 meses sem receber dinheiro pela venda de animais à indústria frigorífico. Os manifestantes estimam que o débito da empresa é de R$ 68 milhões.

Novo Progresso

A unidade “Frigorífico Redentor de Novo Progresso”, esta sem funcionar a três meses, abatendo em média de 200 cabeças de bovinos dia, a empresa dispensou os funcionários sem pagar férias, o salário recebem sem trabalhar. Argumentam que a empresa não tem dinheiro para acertar com eles, este é o motivo de não ter demitido, disse, um funcionário, indignado com a situação.

Pecuaristas estão sem receber a mais de três meses, a estima-se que chega a mais de 18 milhões a divida da unidade de Novo Progresso com os fornecedores.

Caminhões que fizeram fretes para o frigorífico também estão inadimplentes, empresas terceirizadas e outros fornecedores estão sem receber, um caos econômico foi generalizado na cidade, devido a inadimplência do frigorífico aos produtores não pagamos o banco e os fornecedores, a situação está generalizada, argumentou pecuarista ao Jornal Folha do Progresso.

Para o empresário Genivaldo. S. Gomes, do setor da agropecuária , o caos econômico na cidade por conta da inadimplência, os produtores não recebem e não paga, com isto nós também estamos adiando as contas, um verdadeiro caos por conta da quantidade de credores, este dinheiro girava na cidade, reclamou.

Proposta

Após o encontro com a gerencia em Guarantã do Norte-MT , na tarde desta terça-feira(15), os produtores divulgaram a proposta da empresa.

Segundo eles os vencimentos ate R$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais), serão pagos em 5 semanas toda quarta 20% por semana e juros de 2.5% a ser pagos na última parcela . Os vencimentos maiores serão pagos em 5 parcelas iguais a partir do dia 6/11 , enquanto aos juros na última parcela .

A gerencia de Guarantã divulgou para os credores de Novo Progresso que na próxima semana uma equipe estará na cidade para negociar com os credores da região.

Assista ao Vídeo;

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...