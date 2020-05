Fronteira Brasil-Argentina é reaberta para passagem de elefanta de 50 anos

Animal saiu do zoológico de Buenos Aires e segue para o Santuário dos Elefantes, na Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso (Foto:Christian Rizzi / PRF)

Fechada há quase 50 dias para a travessia de pessoas e veículos por causa da pandemia do novo coronavírus, a fronteira entre o Brasil e a Argentina foi reaberta, nesta segunda-feira (11), para dar passagem à elefanta Mara.

O animal saiu do zoológico de Buenos Aires, na Argentina, no sábado (9) e segue para o Santuário dos Elefantes, na Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso.

A elefanta será escoltada até o destino final pela PRF e é levada em um compartimento com janelas, que tem três metros de altura por cinco metros de largura.

Segundo a PRF, a previsão é de que o animal chegue ao santuário na quarta-feira (13). O transporte segue protocolo específico sanitário para a proteção da elefanta.

De acordo com a equipe técnica que acompanha o animal, Mara tem entre 50 e 54 anos de idade. A elefanta nasceu em um cativeiro na Índia e foi comercializada para outro cativeiro na Alemanha. Nos primeiros anos de vida, em 1970, foi levada para o Uruguai, onde permaneceu no Circo África.

Na sequência, passou a fazer parte do Circo Sulamericano, na Argentina. Com a falência do grupo, a elefanta foi levada ao zoológico argentino após uma ação judicial.

Segundo a equipe, Mara é monitorada permanentemente e come, em média, 100 quilos de verduras e legumes por dia.

