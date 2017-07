Frutas consumidas pelos paraenses fica mais cara no primeiro semestre

O balanço foi feito pelo Dieese/Pa nas feiras livres e supermercados da capital.

Com base em pesquisa realizada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) em feiras livres e supermercados da capital paraense, mostra que o primeiro semestre deste ano a maioria das frutas comercializadas apresentaram altas de preços. Entretanto, o balanço referente aos preços das principais frutas no mês passado mostra queda em relação ao mês de maio.

Ainda segundo o Dieese/Pa, os aumentos de preços mais expressivos ocorridos no primeiro semestre de 2017, janeiro e junho, foram registrados nos seguintes produtos: manga rosa (kg) com alta de 22,80%, seguida da melancia (kg) com alta de 19,80%; abacate (kg) com alta de 17,93%; melão amarelo (kg) com alta de 12,45%; maracuja (kg) com alta de 7,58% e mamão (kg) com alta de 7,14%. Também no mesmo período, várias frutas apresentaram quedas de preços, as mais significativas foram: tangerina (kg) com recuo de 53,92%; seguido do Limão (kg) com queda de 31,09%; abacaxi (Unid) com queda de 7,39% e a banana prata (kg) com queda de 4,70%.

As explicações para as altas verificadas vão desde a comercialização/importação de grande parte destes produtos, passando pela intermediação e sazonalidade de outros.

Certo mesmo é que o Pará continua importando uma quantidade expressiva destes produtos e, por conseguinte fica sujeito a uma série de fatores que ocorrem durante boa parte do ano.

Fonte: ORMNews.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...