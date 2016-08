Fugitiva pede que polícia use sua foto mais bonita

Amy Sharp, de 18 anos, fugitiva do complexo prisional de Surry Hills, na Austrália, virou notícia após pedir à imprensa que usasse uma foto mais bonita em vez do tradicional 3×4 do registro policial. As informações são do UOL.

A polícia divulgou um comunicado sobre a fuga da jovem, com duas fotos que mostravam Amy com uma expressão triste e enrolada em uma manta.

O comunicado da polícia foi compartilhado pela rede de TV 7 News, em seu perfil oficial no Facebook.

Para a surpresa de todos, a jovem fugitiva, quase imediatamente após o compartilhamento, comentou na publicação fazendo um pedido.

“Você poderia usar essa foto, por favor, e obrigada. Sinceramente, Amy Sharp”, escreveu a jovem.

Em poucos dias, a publicação teve mais de 60 mil curtidas. Entretanto, a jovem acabou sendo presa próximo ao local de onde havia escapado.



(Com informações do UOL)

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...