Fumaça causa mortes e dezenas de feridos em rodovia do Paraná

(Foto por São José News) – Com mais de 20 veículos na BR-277 deixa 8 mortos no Paraná

Acidente com 20 veículos na BR-277 deixa mortos no Paraná

Um acidente com mais de vinte veículos deixou ao menos oito mortos mais de 30 feridos na BR-277, na região de São José dos Pinhais, no Paraná, no fim da noite de ontem. Os bombeiros trabalham com a hipótese de que a fumaça causada por uma queimada e a forte neblina tenha sido a causa do engavetamento.

No fim da noite deste domingo (02), uma cortina densa de fumaça, às margens da rodovia em São José dos Pinhais, pode ter sido a causa de várias mortes e dezenas de feridos, após os veículos se acidentarem. Até viatura da PM estava entre os carros envolvidos no engarrafamento.

Devido a quantidade de vítimas e condição desfavorável pela neblina que começou na madrugada, o socorro se tornou ainda mais difícil com várias equipes de resgate e apoio na rodovia BR-277 que liga a capital, Curitiba ao litoral do estado.

Equipes de reportagem tiveram dificuldades para informações e acompanhamento dos trabalhos que seguiram pela madrugada.

Que tristeza,olha os carros capotado…Acidente ocorreu faz 1h atras na BR 277 30 CARROS ENVOLVIDOS

10 MORTES PELO MENOS CONFIRMADOS pic.twitter.com/uG04TJtJx8 — Mello Secretaria do DR Leitadas 📊📉🚑🚑😷😷☝👊 (@AnaPaul28462173) August 3, 2020

Os relatos de testemunhas que passaram pelo local, são de muita tristeza e desespero.

Até os primeiros minutos da segunda-feira (03), ainda não havia dados oficiais sobre o engarrafamento fatal da rodovia BR-277.

Engavetamento no km 77 da BR-277 interdita completamente a rodovia no sentido Paranaguá. Equipes da concessionária Ecovia e do Corpo de Bombeiros prestando atendimento no local. — ecovia (@ecovia) August 3, 2020

Com Informações do portal São José News

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...