Fumaça de queimada às margens da BR-163 afeta visibilidade de motoristas

Bombeiros foram chamados por volta das 12h30 para controlar o fogo. Não há registro de feridos e nenhuma casa próxima foi atingida; a causa é investiga.

Um incêndio atingiu uma área de vegetação na tarde deste domingo (10), às margens da BR-163, no trecho do trevo da avenida Moaçara, perto da sede do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (STTR), no bairro Esperança, em Santarém, oeste do Pará. O Corpo de Bombeiros foi chamado por volta das 12h30 para controlar o fogo. A causa é investigada.

Uma nuvem de fumaça se formou e afetou a visibilidade dos motoristas que passavam pela estrada. Segundo os moradores, parte da vegetação que fica perto da rede de energia foi completamente queimada. Não há registro de feridos e nenhuma casa próxima foi atingida. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local reforçando a segurança.

Fonte: G1 Santarém.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...