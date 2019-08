Fumaça toma conta da cidade e aviões tem dificuldade para voar na região de Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Conforme um mapa que mostra imagens de satélite e áreas com queimadas, pontos marcam focos de incêndio por toda região. A reportagem seguiu pela rodovia BR 163 , veiculos trafegam com luz alta para evitar acidente, a neblina de fumaça encobre a rodovia.

