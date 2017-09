Fumaça toma conta de Novo Progresso

Fenômeno decorrente de queimadas deixa o céu acinzentado em Novo Progresso e região.

Novo Progresso está coberto por uma densa nuvem de fumaça, que deixa o céu acinzentado. A situação é decorrente das queimadas que atingem a região nas últimas semanas.

O tempo seco na maior parte do Brasil, na região estão queimando as pastagens e roçadas o fogo esta destruindo a floresta em boa parte do município – com o vento soprando forte no período seco favorece o deslocamento da fumaça que encobre Novo Progresso. Com o tempo seco, a poluição do ar se agrava, uma vez que os gases tóxicos encontram dificuldades para se dissipar na atmosfera. Pessoas suscetíveis a doenças respiratórias podem ter problemas agravados.

A expectativa é de que a situação persista até sexta-feira, quando a metrologia marca uma chuva chegando na região e ajudará a eliminar a fumaça.

Para complementar, esta foto que tirei na avenida Jamanxim área central de Novo Progresso, às 10h00mn, mostra o céu encoberto de fumaça, sem aparecer o sol para onde se pode olhar sem qualquer proteção.

Motorista tem que transitar com a luzes ligadas, a situação põe bastante dificuldade no transito.

No hospital municipal aumentou o numero de pessoas internadas com problemas respiratórios em sua maioria são crianças.

